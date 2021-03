Unbekannt heißt unsicher

Es ist das alte Spiel, seit einem Jahr: Wenn jemand positiv auf Corona getestet wird und der Mitarbeiter des Gesundheitsamts bei der Kontaktverfolgung fragt „Wo könnten Sie sich denn angesteckt haben?“, was wird derjenige wohl sagen? Fast immer „keine Ahnung!“ Denn wenn er gemerkt hätte, dass der Angestellte in der Waschstraße oder der Kunde hinter ihm in der Schlange beim Bäcker Corona hat, hätte er ja schnell Abstand genommen – und sich nicht infiziert. Wir wissen nur dann genau, wo das Virus herkam, wenn wir die Kontaktmenschen kennen und hinterher erfahren, dass sie auch positiv sind beziehungsweise waren. Das ist innerhalb der Familie leicht. Auch unter Kollegen am Arbeitsplatz und unter Bewohnern und Mitarbeitern eines Pflegeheims lassen sich Infektionswege leicht nachvollziehen, sicherlich auch noch innerhalb einer Gruppe von Kirchgängern. Worauf ich hinaus will? Ich frage mich, welchen Wert eine Aussage im Gesundheitsausschuss hat, in der es heißt, es seien „keine Infektionen in den Geschäften bekannt“. Genauso dürfte niemand behaupten, er habe sich im Linienbus angesteckt. Oder beim Pizza-Bringdienst. Solche Fälle fallen dann unter die Rubrik „ungelöst“. Man darf sich nur nicht in Sicherheit wiegen an Orten, von denen „nichts bekannt" ist. Deshalb: Bleiben Sie gesund!