Wahlhelfer mit Leib und Seele

Was ist geschehen? In vielen Menschen scheint plötzlich das demokratische Herz stärker zu pochen. Jahrelang hatten die Kommunen auch im Kreis Gifhorn verzweifelt Freiwillige gesucht, die bei den politischen Wahlen die Kreuze auf den Zetteln zählen – der Trend ging jährlich weiter nach unten. Da halfen auch keine Erhöhungen der sogenannte „Erfrischungsgelder“. Dieses Jahr plötzlich melden die Rathäuser einen Ansturm: In manchen Kommunen gibt es ein Vielfaches der bisherigen Bewerberzahlen. Manifestiert sich der demokratische Geist nun doch endlich in einem zunehmende Unterstützerhaltung, für die man auch gern mal einen freien Feiertag opfert? Wohl nicht. Denn der Ansturm der Ehrenamtlichen begann just zu dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass sich auch Wahlhelfer früher gegen Corona impfen lassen können – in Gruppe 3. Diesen Schwung sollten die Kommunen nutzen, bevor die Priorisierung aufgehoben wird! Gibt es nicht auch zu wenige freiwillige Blutspender, Sozialdienstleister, Soldaten, Sporttrainer und Hundegassigeher? Die Impfung kann mehr, als nur das Virus-Problem lösen.