Beim SV Jembke geht es um den Haushaltsplan

Jembke Die Berichte des Vorstandes, der Kassenwartin und des Kassenprüfers werden in der Mitgliederversammlung des SV Jembke am Sonntag, 4. Februar, ab 18 Uhr in der Brotje-Klause verlesen. Zudem stehen die Genehmigung des Haushaltsplans 2018 sowie Neuwahlen an.