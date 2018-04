Foto: Veranstalter

Stüde. Die Lesung „Mord in Moll“ mit Roland Lange und Frank Bode ist nicht nur für Krimi-Fans ein Genuss. Autor Roland Lange liest aus seinen Harz-Krimis und Musiker/Songschreiber Frank Bode bringt auf „dunklen Saiten“ passende Lieder mit. Los geht es am 14. April ab 19 Uhr mit einem 2-Gang Menü und musikalischer Begleitung. Ab 20 Uhr beginnt die Lesung. Die Veranstaltung findet im Restaurant am Bernsteinsee statt. Tickets dafür gibt es bei im Hotel am Bernsteinsee oder telefonische Reservierung unter Tel: (0 53 79) 98 14 00 oder info@bernsteinsee.de. Foto: Veranstalter