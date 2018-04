Inder berichtet über seine Heimat

Ehra-Lessien Der Förderverein „Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team“ veranstaltet am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr einen Literaturkreis im Mosaik. In der Reihe „Neue Bürger stellen ihre Heimat vor“, wird Satheesh Vilson sein Heimatland Indien näher bringen. Satheesh lebt seit sechs Jahren in Deutschland und wohnt...