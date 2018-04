Ortsfeuerwehr Zicherie wird Ende Juli aufgelöst

Die Ortsfeuerwehr Zicherie wird zum 31. Juli aufgelöst: Das empfahl der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung am Dienstag dem Rat. Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr sollen eine Löschgruppe bilden, die der Ortsfeuerwehr Brome angeschlossen wird. In der Begründung heißt es...