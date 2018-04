Golfclub bietet Erlebnistag an

Bokensdorf Der Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land veranstaltet am Sonntag, 29. April, einen kostenlosen Golf-Erlebnistag. Von11 bis 16 Uhr ist die Anlage am Osloßer Weg 20 in Bokensdorf geöffnet. Neben einem Puttparcours darf jeder Teilnehmer mit einem erfahrenen Golfer auf dem Kurzplatz drei Bahnen spielen....