Die Zukunft des HGV Brome bleibt offen

Weiterhin völlig ungewiss ist die Zukunft des Handels-, Gewerbe- und Verkehrsverein (HGV) Brome: An der außerordentlichen Sitzung am Donnerstag im Hotel Hubertus in Zicherie nahmen lediglich 12 Mitglieder teil, was erneut bedeutete, dass die Versammlung nicht beschlussfähig war. ...