Das Freibad ist startklar für die Sommersaison

Die Saison für das beheizte Freibad der Samtgemeinde Brome beginnt am Donnerstag, 10. Mai, um 13 Uhr. Dies teilte Bürgermeisterin Manuela Peckmann im Rundschau-Gespräch am Montag mit – und es ist keineswegs die letzte Saison, wie eine missverständliche Überschrift in der vorigen Woche suggerierte....