Steinhorster (28) fährt unter Drogen gegen Baum

Räderloh Ein 28-jähriger Steinhorster ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Citroën in der Lindenstraße in Räderloh (Kreis Gifhorn) gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer zog sich nach Polizeiangaben „vermutlich einen Armbruch“ zu, sein Auto brannte komplett aus. In einer Linkskurve war der Mann...