25 Bauplätze sollen rund um die Villa Bock in Triangel entstehen

Was auf der Tagesordnung für die Ortsratssitzung am 7. Juni als „Bauprojekt Triangel“ wenig aussagekräftig rüberkommt, ist in Wirklichkeit eine kleine Sensation für den Ort, der dringend Bauplätze schaffen möchte. Ein Investor plant 25 Bauplätze rund um die Villa der Familie Bock. ...