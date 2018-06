Vorstand mahnt Respekt an

Aufbruchstimmung in der Fußballsparte des SV Jembke: In einer sehr harmonischen außerordentlichen Spartenversammlung in der Brotje-Klause wurde einmütig ein neuer Vorstand gewählt. Mit dem Spartenleiter Cedric Hollas an der Spitze soll – nach den Querelen und Streitigkeiten in der Vergangenheit –...