Sportlicher und lustiger Fünfkampf

Als die Dannenbütteler vor 50 Jahren ihre Jugendfeuerwehr gründeten, waren sie ihrer Zeit wahrscheinlich voraus. Jetzt erst, in den vergangenen zwei Jahren, haben andere Wehren in der Samtgemeinde Sassenburg nachgezogen. Das runde Jubiläum der Dannenbütteler Kinderwehr soll am Samstag, 31. August,...