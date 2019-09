Kreisseniorenbeirat könnte sich 2020 gründen

Wenn Senioren der Politik ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen wollen, dann werden sie nur in sieben von zehn Gebietseinheiten von Seniorenbeiräten vertreten. Auf Kreisebene haben sie überhaupt kein Sprachrohr. Aber ganz wahrscheinlich bald: Am Dienstagnachmittag stimmte der Sozialausschuss des Kreistags für eine mögliche Geschäftsordnung eines künftigen Kreisseniorenbeirats. „Wir sind in enger Abstimmung mit den Seniorenbeiräten der...