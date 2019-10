Votum gegen weitere Wohnblöcke in Triangel

Zwei Bauanträge lehnte der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung ab. Die Antragsteller wollten ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten in Triangel und ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten in Dannenbüttel errichten. Die Dimensionen der Gebäude waren den Ausschussmitgliedern zu groß. „Das...