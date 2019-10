Sprakensehl: Unbekannte stehlen Rückewagen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit zwischen 2 und 10 Uhr einen Rückewagen für Holz gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug der Marke Farma, Typ CT 5, 1-8, in Masel an der Hankensbütteler Straße/Einmündung Kreisstraße 8. Dort war es an der Rückseite einer Solaranlage geparkt.

Die Täter kamen mit einer Zugmaschine über Spritzwege eines Kartoffelfeldes und entwendeten den Rückewagen, so die Polizei weiter. Der Zeitwert des Wagens liegt bei rund 5000 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Hankensbüttel unter (05832) 97770 melden.