Übernachten im Schäferwagen in Rade

Zu ihrer letzten Sitzung des Jahres trafen sich die Mitglieder im Hankensbütteler Bürgerhaus, um über die Förderung regionaler Projekte aus dem europäischen Leader-Programm zu entscheiden. Die Projektträger können nun den nächsten Schritt gehen und beim Landkreis Gifhorn sowie beim Amt für regionale Landesentwicklung die Unterlagen zur förderrechtlichen Bewilligung einreichen, heißt es in der Mitteilung.

Um den Trend des „Glampings“ (Camping in extravaganten Unterkünften) auch am Grünen Band anzubieten, plant Christian Schroeder auf einem leerstehenden Resthof in Rade, Schäferwagen als Übernachtungsmöglichkeiten zu platzieren. In naturnaher Umgebung können Touristen in Zukunft nahe der Route übernachten. Auch Besucher von Familienfeiern in der Radener Deele müssten dann nicht mehr in andere Unterkünfte ausweichen. „Bislang müssen Kunden an umliegende, oft ausgebuchte Unterkünfte verwiesen werden“, wird Schröder zitiert.

Der Ruderverein des Gymnasiums Hankensbüttel plane, anstelle des bereits in die Jahre gekommenen Sanitärtraktes des Vereinsheims am Elbe-Seitenkanal einen neuen Jugendfitnessraum mit angrenzenden Sanitäranlagen zu errichten. So könnten die Mitglieder gerade in den Wintermonaten von einem deutlich besseren Trainingsangebot profitieren. Bisher müsse der Verein jedes Jahr von Oktober bis März in die Räumlichkeiten des Hankensbütteler Gymnasiums ausweichen. Diese Möglichkeit werde jedoch in naher Zukunft durch den erhöhten Raumbedarf des Gymnasiums entfallen. Durch die Bündelung aller Vereinsaktivitäten an einem Standort erhoffe sich der Verein ein besseres soziales Miteinander. Insgesamt werde das Projekt dazu beitragen, ein attraktives Wohnumfeld im Isenhagener Land gerade für jüngere Menschen zu schaffen. Die Projektträger planten – vorbehaltlich der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde – mit der Umsetzung ihrer Projekte zu beginnen. Zudem seien noch planungsrechtliche Schritte abzuwarten.

Die LAG freue sich auch in Zukunft auf interessante Projektideen, besonders aus den Themenfeldern „Alltagsunterstützung anbieten“ und „Ortsmitten stärken“.

Infos zur Leader-Förderung: www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/leader-region, sowie bei Regionalmanager Thomas Wette, .