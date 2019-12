Westerbecker Senioren feiern erstmals in neuer Sporthalle

Es weihnachtete am Wochenende mächtig in der Sassenburg: Der Westerbecker Ortsrat bereitete den Senioren am Samstagnachmittag eine stimmungsvolle Feier, der Neudorf-Platendorfer Ortsrat lud zusammen mit den beiden Kirchengemeinden des Ortes am Sonntagnachmittag zum Adventskaffee ein und der...