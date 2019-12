Schweinemast in Westerbeck kommt nicht voran

Wieder ist ein Jahr (fast) vergangen, ohne dass der Dannenbütteler Landwirt Karsten Lüdde seine jahrelang umkämpften Baupläne für einen Schweinemaststall nahe Westerbeck umsetzen konnte.

Erst lag es an einer Auflage der Gemeinde für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges zum künftigen Stall, dann wurde ein Kompromiss geschlossen mit der Auflage, Lüdde müsse sich doch nicht um den Weg kümmern, dafür aber bereit sein, einen Biofilter einzubauen. Lange dauerte es, bis diese Einigung formuliert und vertraglich besiegelt war. Lüdde besserte den Bauantrag dann nach - und wartet seitdem. Gemeindebürgermeister Volker Arms verwies in dieser Sache an den Landkreis, er könne nichts Aktuelles zu dem Thema beitragen.

Lüdde bestätigte aber auf Anfrage unserer Zeitung: „Leider hat der Landkreis Gifhorn den Biofilter noch nicht genehmigt.“ Den entsprechenden Antrag habe er im Mai eingereicht. Lüdde dazu: „Der Landkreis möchte sicherlich nichts falsch machen.“ Unter anderem habe es eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz gegeben, die zuerst bearbeitet wurde. Auch er verweist, was den genauen Bearbeitungsstand angeht, auf den Landkreis.

Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter bestätigte, dass „über den vorliegenden Bauantrag für den Biofilter noch keine abschließende Entscheidung vorliegt“. Es liege „selbstverständlich“ auch im Interesse des Landkreises, einen rechtssicheren Abschluss der Angelegenheit zu erreichen. Und das unter anderem, so Walter weiter, aufgrund der besonderen Problematik im Zusammenhang mit den ruhend gestellten Verwaltungsverfahren. Der Erste Kreisrat: „Über die damit zusammenhängenden Bearbeitungsschritte sind Herr Lüdde und die Gemeinde informiert.“ Er bitte um Verständnis, dass wegen der noch nicht abgeschlossenen Bearbeitung aktuell keine weiter gehende Aussage öffentlich möglich ist.