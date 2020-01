Foto: Butting Gruppe GmbH & Co. KG

Der Schwerpunkt des Rudervereins am Gymnasium Hankensbüttel liegt beim Freizeitsport und Wanderrudern.

Hankensbüttel. Die Spende fließt in den Bau eines Sanitärtraktes mit Jugendfitness-Bereich. Der Verein wurde 1975 gegründet und zählt 200 Mitglieder.

Butting spendet Ruderverein in Hankensbüttel 46.000 Euro

Gesellschaftliche Verantwortung zu leben, heißt für die Firma Butting unter anderem, sich in der Region zu engagieren. Vor diesem Hintergrund verzichtete das Familienunternehmen aus Knesebeck 2019 erneut auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden. Stattdessen wird der Ruderverein am Gymnasium Hankensbüttel (RVGH) finanziell beim Neubau eines Sanitärtraktes mit Jugendfitness-Bereich unterstützt, wie Butting mitteilt.

Der einzige lokale Ruderverein hat Großes vor: Um zukunftsfähig zu sein und attraktiv zu bleiben, möchte der RVGH seine Trainingsmöglichkeiten an zentraler Stelle erweitern. Heiko Ernst, 2. Vorsitzender des RVGH, erläutert: „Das neue Gebäude soll über neue sanitäre Einrichtungen und über einen Fitness-Raum verfügen, der von allen Vereinsmitgliedern zu jeder Trainingszeit genutzt werden kann – sowohl in den Sommer- als auch in den Wintermonaten.“ Im Zuge des Neubaus soll zudem die Barrierefreiheit sichergestellt werden.

Hermann Butting ist von dem Projekt überzeugt und sicherte eine finanzielle Unterstützung in Höhe von mehr als 46.000 Euro zu. Er betont: „Als Familienunternehmen sehen wir uns als große Mitarbeiter-Familie. Das Wohl des Einzelnen und der Region liegen uns sehr am Herzen. Jeder, der will, sollte seine Potenziale entfalten können. Deswegen ist es für Butting eine Herzensangelegenheit, den Verein bei seiner Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen. Die Jugendlichen erfahren dort Gemeinschaft, lernen, Verantwortung zu übernehmen, und tun etwas für ihre Gesundheit. Außerdem leisten wir damit einen wichtigen Beitrag, das Freizeitangebot für unsere Mitarbeiter zu verbessern und die Attraktivität der Region um Knesebeck zu erhöhen.“

„Dank der großzügigen Unterstützung durch Butting können wir unseren jugendlichen Mitgliedern auch im Winter eine deutlich verbesserte Perspektive zum regelmäßigen Training anbieten. Damit schaffen wir sportliche Entfaltungsmöglichkeiten für jugendliche Ruderer auch in unserer ländlichen Gegend“, so Heiko Ernst. „Das gemeinsame Training während des gesamten Jahres schafft engere soziale Kontakte und trägt zur positiven Entwicklung junger Menschen bei.“

Der Ruderverein hat sein Bootshaus am nahe gelegenen Elbe-Seitenkanal im Landkreis Gifhorn in der Nähe zum Stammsitz von Butting. Der Verein wurde 1975 gegründet und zählt 200 Mitglieder. Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit liegt beim Freizeitsport und Wanderrudern. red