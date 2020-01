Mit den Bollerwagen rund um den Bernsteinsee

Auch wenn dunkle Wolken wegen des Verlustes des Dauerwohnsitzes über die Einwohner rund um den Bernsteinsees schweben, so lassen sie sich doch den Frohsinn nicht nehmen. Am Sonntag traf sich die Gruppe laut Mitteilung gut gelaunt am See, und um 10.30 Uhr marschierte sie gemütlich am Kanal entlang Richtung Stüde.

In den mitgeführten Bollerwagen war genug Proviant, und so mancher Glühwein wurde getrunken. Um 13 Uhr hatte die Vorhut schon das Buffet aufgebaut, und jeder konnte sich am Grünkohl, Kassler und Bregenwurst sattessen.

Einige, die nicht so gut zu Fuß waren, warteten im Bürgerhaus Stüde schon auf uns Wanderer. Insgesamt waren wir rund 70 Personen. Den Nachmittag ließ die Gruppe bei Bier und Kaffee ausklingen.