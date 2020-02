Unfallflucht in Hankensbüttel: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in Hankensbüttel ereignet hat. Ein 82-Jähriger aus dem Ort parkte seinen schwarzen BMW X 5 gegen 8.30 Uhr auf dem Parkstreifen vor der Volksbank in der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Wittingen. Als er nach knapp zwanzig Minuten zu seinem SUV zurückkehrte, bemerkte er, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite Beschädigungen aufwies, die ein anderes Auto beim Vorbeifahren verursacht haben dürfte. Um Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei in Hankensbüttel unter (05832) 97770.

