Täter entkommen in Tappenbeck mit Schmuck und Bargeld

Bei einem Wohnungseinbruch am Montag in Tappenbeck erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck und Bargeld, meldet die Polizei. Die Einbrecher hebelten demnach ein Badfenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus in der Straße Kohlgärten. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und...