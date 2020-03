Ein Autofahrer war 59 km/h zu schnell

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 29 in Transvaal zog die Polizei fünf Autofahrer aus dem Verkehr, die deutlich zu schnell fuhren. Unrühmlicher Rekordhalter des Tages war ein 40-jähriger Skoda-Fahrer aus Uelzen, der an der Messstelle 129 statt der erlaubten 70...