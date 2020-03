Diebe stehlen Traktor in Tülau

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Wochenende einen Traktor im Tülauer Ortsteil Voitze. Zwischen 16 Uhr am Samstag und 20 Uhr am Sonntag drangen die Diebe in eine Maschinenhalle einer Hofstelle an der Salzwedeler Straße ein und stahlen dort einen Traktor der Marke Fendt 718 Vario im Wert von...