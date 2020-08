Ein etwa 200 Quadratmeter großer Waldbereich zwischen der Bundesstraße 4 und dem Erikasee ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Ein Angler, der an einer dortigen Kieskuhle fischte, hatte die Rauchsäule nach Feuerwehrangaben kurz nach 19.30 Uhr gemeldet. Ausgerückt seien daraufhin etwa 30 Brandschützer aus Wilsche, Gamsen und Kästorf.