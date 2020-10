Das Interesse geht über die Grenzen des Doppeldorfs hinaus

Für Renate Bartels vom Museumsverein Böckwitz klingt es wie selbstverständlich, ist es aber auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht: „Jeder muss ein Stück aufeinander zugehen. Austausch ist so wichtig.“ Einen entscheidenden Beitrag dazu lieferte das große Fest, das der Verein zum Tag der Deutschen Einheit am vergangenen Samstag in dem Doppeldorf Zicherie-Böckwitz auf die Beine gestellt hat.

Bartels saß zusammen mit Nicole Eckhardt am Eingang zu den Museumsräumen. „Das ist unsere erste Veranstaltung seit der Neugründung.“ Sie tippte auf mehr als 500 Besucher, die sich über den Tag verteilt die Ausstellung anschauten. „Das Feedback ist toll. Was hier für Gespräche entstehen!“ Die beiden fragten fast alle, woher sie kommen – darunter viele Wanderer und Radfahrer, die in Zicherie-Böckwitz Station machten. „Einer war dabei, der kam aus Magdeburg und war damals hier als Soldat an der Grenze. Ihm kamen viele Erinnerungen.“

Linus Brune aus Brome ist erst 18, kann keine Erinnerungen an die Grenze haben. Aber: „Ich habe ein großes historisches Interesse. Meine Familie hat hier schon immer gewohnt, deshalb kennt man die Geschichten“, sagte er, während er in der Schlange zum Museum geduldig wartete – es durften wegen der Hygienebestimmungen immer nur zehn Besucher gleichzeitig in den Räumen sein. Seine Großeltern stammten aus Steimke in Sachsen-Anhalt. Sie seien 1958 nach Brome gezogen – drei Jahre vor dem Mauerbau.

Birgitt Mühlenweg war extra aus Hildesheim angereist, ohne aber zu wissen, dass das Fest stattfindet. „Ich wollte schon immer hierher, ich wusste nur, dass das Dorf früher geteilt war. Nun hatte ich gehofft, heute etwas anschauen zu können.“ Sie wurde nicht enttäuscht: „Es ist sehr ergreifend!“

Das fing schon mit dem Freiluftgottesdienst mit den beiden Pastoren Thomas Piesker aus Steimke-Kusey und Jürgen Klein aus Brome-Tülau an. „Ist wirklich zusammengewachsen, was zusammengehört?“, fragte Klein in der gemeinsamen Predigt. „Gibt es ein gemeinsames Politikbewusstsein? Dialoge? Wie sieht es mit der Lastenverteilung aus?“ Was schmerze, seien die vielen Abwanderungen aus Ost. Aber immerhin: „Es gibt einen Trend zur echten Einheit.“ Es brauche wohl doch mehr Zeit als anfangs gedacht.

Hier, beim Einheitsfest an der ehemaligen Grenze, könne man sich heute begegnen, so Piesker. Man solle nicht vergessen, dass einige Menschen in der DDR auch gut haben leben können. „Mit Einschränkungen! Die darf man mit den heutigen aber nicht vergleichen.“ Was sind schon die Masken und Abstände beim Gottesdienst im Gegensatz zu den Repressalien vor dem Mauerfall?

Die Idee für das Fest zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit habe schon lange bestanden, sagte Vorsitzende Verena Treichel – der gerade erst vergangenes Jahr neugegründete Verein mit seinen knapp 60 Mitgliedern habe viel Energie reingesteckt. Aber das hat sich gelohnt: „Es sind ein paar Anträge reingekommen, wir haben neue Mitglieder aus dem ganzen Umkreis hinzugewonnen.“ Auch viele Geld- und vorher Kuchenspenden.

Die Mitglieder haben noch viel vor: Für künftige Veranstaltungen soll nicht nur das Backhaus wieder reanimiert, sondern auch das Museum neustrukturiert werden. Dabei sollen zudem neue Medien zum Einsatz kommen: „Wir überlegen, die Stimmen der Zeitzeugen aufzunehmen.“ Die könnten dann zum Beispiel auf Knopfdruck abgespielt werden. „Vielleicht machen wir auch gleich einen Podcast daraus“, so Treichel, „denn das Interesse besteht weit über die Grenzen der Dörfer hinaus.“

Auch mehr Bildungsveranstaltungen seien denkbar. Gute Erfahrungen hätten Renate Bartels (aus Böckwitz) und Ulrich Lange (aus Zicherie) als Zeitzeugen mit einer „Grenzkinderwanderung“ gemacht: Einer vierten Schulklasse erzählten sie dabei, wie sie selbst die Grenze als Kinder auf Ost- und West-Seite erlebt haben. „Sie hatten so viele Fragen“, sagte Bartels, „sie wussten vieles gar nicht.“ Das Thema innerdeutsche Grenze werde in der Schule nicht ausreichend vermittelt.

Dabei gibt es jemanden, der die Geschichten von rund 30 Zeitzeugen aus Zicherie-Böckwitz schon mal aufgeschrieben hat: Heinrich Thies. Er hielt vor ausgebuchtem Scheunen-Saal eine Lesung aus seinem Buch „Weit ist der Weg nach Zicherie“. „Ich war zehnmal hier und habe die Geschichten gesammelt. Die Recherche war spannend, aber nicht alle Einwohner waren begeistert. Da ging es auch um Stasi-Täter und Opfer.“ Thies habe aber nie den Zeigefinger gehoben, habe nie angeklagt – das war offenbar der Schlüssel zu den Menschen und zu seinem Ziel: Brücken zu bauen. Heute sagt er: „Jedesmal, wenn ich herkomme, wird mir warm ums Herz. Ich habe sehr liebe Menschen kennengelernt.“

Ebenfalls aus ihrem Buch rezitierte Beatrix Flat – umrahmt von der Live-Musik des Duos Jan&Tabea. „Grenzenlos – Begegnungen am Grünen Band“ ist der Titel des Bands, in dem sie in Reportagen über ihre 1400 Kilometer lange Wanderung entlang der ehemaligen Grenze berichtet.

Erweitern will der Verein künftig auch die Radtouren, von denen zwei ebenfalls am Samstag stattfanden: in Kooperation mit dem Biosphärenreservat Drömling zum Grünen Band und zu den Geschichten des Doppeldorfs. Beide hatten mehr Teilnehmer als erwartet, sagte Nico Ludwig – insgesamt mehr als 50. „Die Resonanz war sehr gut. Das Interesse aus Ost und West hielt sich in Waage.“

Wer sich das Museum noch in diesem Jahr anschauen möchte, sollte nicht zu lange warten: Ab November geht es erst einmal in die Winterpause. Denn: „Eine Heizung gibt es darin nicht“, so Treichel. Geöffnet ist sonst immer sonntags, 14 bis 17 Uhr.