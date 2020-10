Zum Draisinenfest in Brome kamen unerwartet viele Besucher

Als echte Attraktion und touristischer Höhepunkt erwies sich das zweite Draisinenfest des Fördervereins Ohretalbahn am Wochenende am ehemaligen Bahnhof Wiswedel/Benitz: Aus den neuen wie aus den alten Bundesländern kamen bei bestem Herbstwetter immer noch mehr Interessenten, vom Kleinkind bis zu reiferen Semestern, um sich eine Fahrt mit Muskelkraft auf den Schienen zu sichern.

Ein Entgelt forderten die Veranstalter nicht, sahen aber Spenden als willkommen an, um diejenigen wenigstens einigermaßen zu entschädigen, die neun Schienenfahrzeuge nicht nur bereitgestellt, sondern auch an den Platz geschafft hatten. Frank-Markus Warnecke vom Vereinsvorstand berichtete, dass sich an den beiden Tagen vor der Veranstaltung jeweils ein Dutzend Vereinsmitglieder an den Vorbereitungen beteiligt hätten. Die bis dahin ungenutzte Strecke war mit Gras, Sträuchern und allerlei Bäumen überwuchert und musste in gemeinschaftlicher Arbeit freigelegt werden. Als Ziel des Draisinenfestes nannte Warnecke die Werbung für den Erhalt der Schieneninfrastruktur der alten OHE-Trasse von Wittingen bis Rühen mit Weiterführung bis Wolfsburg. Warnecke: „Ein mit dem Flecken Brome zu diskutierendes Modell könnte darin bestehen, die Trasse als Grünes Band zu erhalten, wobei der eigentliche Gleisbereich als Offenlandbiotop für wechselwarme Reptilien durch Pflegemaßnahmen für der Draisinenbetrieb freigehalten wird.“ Auf beiden Seiten der Gleise könnten sich dann Hecken- und Baumbiotope ausbilden.

Dass die Informationsveranstaltung zu einem kleinen Volksfest wurde, dafür sorgte ein passender Rahmen mit Getränken für jeden Geschmack, Deftiges vom Grill sowie selbstgebackenem Kuchen.