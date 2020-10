Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 8.15 und 8.30 Uhr in Grußendorf, Alte Landstraße 2, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Norma zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang Unbekannter vermutlich mit einem größeren Fahrzeug (Lieferwagen, Klein-LKW) beim Ausparken oder Rangieren gegen einen braunen Toyota RAV 4, der in einer Parkbucht des Einkaufsmarktes geparkt war. Am Toyota entstand erheblicher Sachschaden am hinteren linken Seitenteil, so die Polizei. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zum Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weyhausen unter (05362) 947980 in Verbindung zu setzen.