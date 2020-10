Umwelteinsatz im Drömling bei Gifhorn

Vollen Einsatz zeigten die Auszubildenden auch beim Abfischen am Teich in Kämkerhorst.

Rund 230 Auszubildende von Volkswagen in Wolfsburg setzen sich im Rahmen ihrer kürzlich gestarteten Ausbildung für die Umwelt ein. Ziel dieses sozialen Einsatzes ist es, den Auszubildenden ein Bewusstsein für Naturschutz und Teamarbeit zu vermitteln, so wie es auch nach dem Konzerngrundsatz „Wir tragen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft“ lautet, heißt es in einem Bericht Volkswagen Communications.

Bei dem Projekt setzen sich die Auszubildenden im Rahmen der Partnerschaft mit dem Biosphärenreservat für den Erhalt des Drömlings ein. Der Drömling ist eine Niedermoorlandschaft, die nicht nur bis in das Stadtgebiet Wolfsburg hineinragt sonder auch teilweise im Gebiet des Landkreises Gifhorn liegt und aus weitflächigen Natur- und Landschaftsschutzgebieten besteht. Hier sind die Auszubildenden in Gruppen bis zu vier Tage vor Ort und setzen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowie zur Pflege- und Instandsetzung des Biosphärenreservats um. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, insbesondere den neu gestarteten Auszubildenden zentrale Werte wie Verantwortungs- und Umweltbewusstsein mitzugeben. Der Einsatz umfasst Arbeiten im Drömling und rund um das Gelände des Drömlinger Informationshauses in Kämkerhorst. Dazu gehören Zaunbauten, Teichpflegearbeiten im Kämkerhorst, der Aufbau von Insektenhotels in Kommunen der Region oder der Bau von Vorrichtungen zum Schutz von Bäumen vor Bibern. Der stellvertretende Leiter der Verwaltung des Biosphärenreservats Ulf Stautmeister sagte zum Projekt: „Für uns, die Auszubildenden und die Verantwortlichen bei Volkswagen sind diese Einsätze zum Wohle der Natur ein Gewinn.“ „In der Berufsausbildung Wolfsburg haben wir unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft nicht nur in unseren Konzerngrundsätzen verankert, sondern setzen diese auch in verschiedenen Projekten praktisch um. Unsere Auszubildenden lernen bei ihrem Einsatz, Themen rund um Umwelt und Naturschutz sowie Teamarbeit miteinander zu verbinden,“ sagt Christoph Görtz, Leiter Berufsausbildung bei Volkswagen. „Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit sind für uns bei Volkswagen schon immer Leitplanken unserer Arbeit gewesen, auch der Betriebsrat macht sich immer wieder dafür stark“, betonte Gerardo Scarpino, Betriebsratskoordinator und Vorsitzender des Bildungsausschusses bei Volkswagen. Im November 2019 hatte Volkswagen mit Vertretern der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung des Drömling zum Unesco-Biosphärenreservat unterzeichnet. Um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und dem Biosphärenreservat auszuarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Sie besteht aus Vertretern der Biosphärenratsverwaltung Drömling, dem Landkreis Gifhorn, der Autostadt und diversen Bereichen der Volkswagen AG.

red