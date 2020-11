Reinhold Beckmann singt in Brome Bob Dylan

Am letzten Tag vor dem Lockdown gastierte Reinhold Beckmann am Sonntag im Bromer Remmler-Hof, und der Journalist, Musiker und Sänger wusste das zu schätzen. Er bedankte sich bei den Zuschauern, die sich in vorgeschriebener Anzahl im Kinoraum eingefunden hatten und beim Veranstalter Hans P. Renziehausen, der diesen Auftritt in den unsicheren Zeiten ermöglicht hatte.

Als Scherz gemeint war die Versicherung, bis eine Minute vor dem Lockdown auftreten zu wollen. Dass Ironie schwer ist, bewies er mit dem verstaubten Spruch: Elbphilharmonie hin und her, „wer im Remmler-Hof in Brome aufgetreten ist, der hat es geschafft“. Sichtbare Freude an der eigenen Musik und eine ebenso erfrischende wie einnehmende Bühnenpräsenz: Reinhold Beckmann überraschte die erwartungsfroh angereisten Besucher. Der gestandene Fernsehmann und Sportkenner, dessen Name, Stimme und Gesicht wohl die meisten Fernsehzuschauer in Deutschland kennen, bewies sich als einfühlsam-subtiler Interpret nachdenklich machender oder einfach nur mitreißender Lieder. Es war ein anderer Beifall, den er und sein Co-Gitarrist Johannes Wennrich erhielten, als der in Pop- oder Rock-Konzerten oder auch der in deutschen Schlagerfestivals: Die Zuhörer waren darauf angewiesen, den Worten, Sätzen und Versen zu folgen, und die begleitende, durchaus gekonnte, Gitarrenmusik als darüber gelegt zu genießen. Das alles hatte den Rang eines nicht ganz gewöhnlichen Chanson-Nachmittages mit ureigenen Themen. Bereits mit den ersten Gitarrenklängen forderte das Duo gespannte Aufmerksamkeit. Ob mitnehmende Ballade über die Sehnsucht nach einem Mädchen (Für den Moment, für alle Zeiten) oder die Cover-Version eines Bob-Dylan-Songs. Reinhold Beckmann hat ohne Zweifel eine gute Singstimme. Die Gäste im Remmler-Hof lauschten beeindruckt und begeistert. Grenzen der vorgetragenen Lyrik wurden auf angenehme Weise durch sanfte und virtuose Gitarrenklänge eingeebnet.