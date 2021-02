Steinhorster gewinnt bei „Bingo!“

Einen spannenden Tag im Fernsehstudio erlebte Sonntag Eberhard Frischmuth (70) aus Steinhorst. Der Ex-VW-Mitarbeiter war einer der beiden Kandidaten in der NDR-TV-Show „Bingo!“ der beiden Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. Unter Zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden. In zwei Spielrunden setzte sich Frischmuth gegen seine Gegenspielerin aus dem Landkreis Diepholz durch und zog ins Finale ein. Dort gewann er in der ersten Runde 6000 Euro. Das Geld hätte Frischmuth noch mal setzen können. Doch er riskierte den Gewinn nicht. Mit dem Geld will er Urlaub machen und Kleinigkeiten am Haus erneuern.