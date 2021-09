Startschuss für Glasfasernetz in Hankensbüttel und Wittingen

In den nächsten zwei Monaten werden alle beauftragten Hausanschlüsse in Cluster 1 (Hankensbüttel und Wittingen) scharf geschaltet. Das Netz wurde jetzt im Beisein von Vertretern der Kreisverwaltung, der Kommunen im ersten Cluster und des Partnerunternehmens net services in Betrieb genommen.