Gifhorns Polizei klärt E-Scooter-Diebstahl schnell auf

Am Freitagnachmittag hatte eine 38-Jährige bei der Polizei Gifhorn Anzeige erstattet, weil ihr E-Scooter entwendet worden war. Unbekannte Täter hatten einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und den Elektroroller aus einer Garage in der Säftgenriede entwendet, berichtet die Polizei. Kurze Zeit später half ihr Kommissar Zufall.

Gegen 17.25 Uhr fuhren zwei Jugendliche auf einem E-Scooter an der Gifhorner Polizeidienststelle vorbei. Ein Polizeibeamter der Wache stellte die Mädchen zur Rede und forderte sie zum Absteigen auf. Da an dem Roller keine vorgeschriebene Versicherungsplakette montiert war und die Jugendlichen sich in Richtung Fußgängerzone entfernten, nahm eine Polizeistreife die Verfolgung auf und stellte das Duo auf dem Steinweg.

Auf 16- und 14-Jährige kommt nun Strafanzeige zu

Die beiden Minderjährigen konnten nicht plausibel die Herkunft des Rollers erklären, weshalb die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen und überprüften. Anhand der Fahrgestellnummer fanden sie schnell heraus, dass es sich um den zuvor entwendeten Elektroroller aus der Garage in der Säftgenriede handelte. Die 16-jährige Fahrerin und ihre 14-jährige Sozia erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Die Eigentümerin habe sich über den schnellen Fahndungserfolg der Polizei gefreut und sei glücklich, ihren E-Scooter nach kurzer Zeit wieder bekommen zu haben, heißt es in der Pressemitteilung.

