64 neue Stellplätze für den Bahnhof Ohof

Seit rund 20 Jahren ist sie Dauerbrenner in der Gemeinde Meinersen: die Parkplatzsituation am Bahnhof Ohof. Nun steht endlich der letzte Bauabschnitt im östlichen Bereich bevor. In der nächsten Woche entscheidet der Verwaltungsausschuss im Vergabeverfahren, noch in diesem Jahr sollen die Stellplätze fertig sein. „Wir schaffen alles auf Gemeindekosten“, betont Bürgermeister Thomas Spanuth. „Das Gelände...