Fiesta Mexicana bei Gastfamilie in Ahnsen

Tacos, Tortillas sowie durchgehend warmes, sonniges und trockenes Wetter – das vermisst Eitan schon, wenn er an seine Heimat Mexiko denkt. Die Ruhe, die Natur, mit dem Fahrrad gemütlich von A nach B zu fahren, alle Bewohner des Dorfs beim Namen kennen – das ist es, was den 16-Jährigen an Ahnsen so...