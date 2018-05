Mann löst Heckenbrand aus – Verbrennungen an den Armen

Eine verletzte Person sowie Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind das Resultat eines Heckenbrandes am Mittwoch. Laut Feuerwehr Meinersen hat ein Anwohner im Immenweg trotz Hitze und Trockenheit Unkraut mit einem Brenner vernichtet. Sein Nachbar hat an der Grundstücksgrenze eine vier Meter hohe Hecke, die in Flammen geriet. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zog sich der Mann Verbrennungen an den Armen zu.

Die Feuerwehr Meinersen rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. „Beim Eintreffen brannten 20 Meter Hecke lichterloh“, so Einsatzleiter Dirk Hornburg. Das Feuer war schnell gelöscht. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass die Brandgefahr im Freien durch die Trockenheit sehr hoch ist.