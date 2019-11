Diebe stehlen in Hillerse Gokart von Grundstück

Unbekannte haben am 2. November in der Zeit von 11 bis 21 Uhr in Hillerse im Schierkenring ein Gokart gestohlen. Die Täter verschafften sich laut Mitteilung der Polizei während der Abwesenheit der Hauseigentümer Zugang zu deren Grundstück und entwendeten das Kinderfahrzeug der Firma BERG. Auffällig an dem Gokart ist die aufgedruckte gelbe 7. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die sich im angegebenem Zeitraum dort aufgehalten haben? Oder hat jemand die Tat und/oder die Täter beobachtet oder gesehen wie jemand mit diesem Gokart unterwegs war? Zeigen sollen sich bei der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 melden. red

