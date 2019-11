Applaus für die besten Vorleser in Müden

In der Aller-Oker-Schule stand die Siegerehrung für den Vorlesewettbewerb in der Lesewoche an. „Es war ganz toll“, lobte Schulleiterin Michaela Wohlgemuth. „Ihr habt viel über Bücher geredet, eure Lieblingslektüre vorgestellt und auch eure besten Vorleser ausgesucht.“ Denn die Klassen schicken...