In Ahnsen hatten die unbekannten Zigaretten-Diebe Erfolg – in Tülau wurden zwei Männer bei dem Versuch erwischt und flüchteten.

Ahnsen/Tülau. Unbekannte brachen in Ahnsen einen Automaten auf und stahlen Zigaretten sowie Bargeld. In Tülau blieb es dann beim Vorhaben – die Männer flüchteten.

Zigaretten-Diebstahl in Ahnsen – Versuch in Tülau scheitert

Im Zeitraum zwischen Montag, 30. Dezember 2019, und Samstag, 4. Januar, haben unbekannte Täter in der Uetzer Straße in Ahnsen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Sie entwendeten laut Polizei sämtliche Zigaretten und Bargeld.

Am gestrigen Sonntag versuchten zwei Männer dann gegen 2 Uhr nachts, einen weiteren Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Tülau aufzubrechen. Hierbei wurden sie jedoch beobachtet und flüchteten vermutlich in Richtung Sonnenstraße. Die beiden sollen dunkel gekleidet und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein.

Die Polizei in Gifhorn bittet um Hinweise: (05371) 9800.