Autofahrer beschädigt Wagen beim Parken

Wer kann Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in Meine am Marktplatz geben? Laut Polizei hatte eine 51-Jährige aus dem Ort am Montag ihren weißen VW Up gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes am Marktlatz abgestellt. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte,...