VW Immobilien sucht Investor für Villengrundstück in Schwülper

Groß Schwülper Die Volkswagen Immobilien GmbH (VWI) als Eigentümerin des Villengeländes an der Braunschweiger Straße in Groß Schwülper arbeitet nach dem Ratsbeschluss für eine Mehrfamilienhausbebauung daran, das Areal für eine künftige Bebauung vorzubereiten. „Wir befinden uns in...