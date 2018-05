Es gibt Platzkarten im Vorverkauf

Didderse Das Volksfest, das die Volksfestgemeinschaft in jedem Jahr ausrichtet, steht bevor. Für das beliebte Katerfrühstück anlässlich des Volksfestes können am heutigen Samstag, 12. Mai, Platzkarten erworben werden. Verkauft werden sie in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.