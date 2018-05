Polizei sucht Unfallzeugen

Schwülper Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in Lagesbüttel ereignet hat. Ein Anwohner parkte seinen orangefarbenen VW Touran am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Eickhorster Straße, Höhe Hausnummer 2c. Am...