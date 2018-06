Neuer Standort für Skaterplatz sorgt bei Anwohnern für Unmut

Für heftige Diskussionen sorgte das Thema Skaterplatz noch einmal in der aktuellen Ratssitzung. Wegen des Neubaus der dritten Krippengruppe müssen die jugendlichen Nutzer umziehen. Seitens der Verwaltung wurde nach eingehenden Diskussionen, unter anderem in Ausschüssen, ein neuer Standort am...