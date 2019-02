Sarah Wipperfürth aus Schwülper möchte Miss Germany werden

Sie klingt noch etwas verschnupft, leicht heiser. Erkältungswetter eben. Doch das, was Sarah Wipperfürth aus Groß Schwülper seit Samstag erlebt, lässt jedes Kratzen im Hals vergessen. Sie ist eine von 16 Kandidatinnen für die Wahl zur Miss Germany. Sie bereitet sich vor auf das Finale, auf die Wahl zur schönsten Frau Deutschlands.

Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Drei Wochen dauern die Vorbereitungen. Da ist für eine Erkältung eh kein Platz. „Wir erleben hier so viel Neues, das ist so spannend“, sagt die 23-Jährige im Telefongespräch. Diese Eindrücke überspielten alles, sogar eine Erkältung - „Gott sei dank“, sagt die erst Mitte Januar gewählte Miss Niedersachsen.

Seit Samstag ist sie im Europapark Rust in der Nähe von Freiburg. Mit drei Koffern war sie im ICE unterwegs, „eine echte Herausforderung“ erzählt sie. Und dann ging’s auch gleich los: Friseur, Gala-Dinner, Montagvormittag war ein Fotoshooting angesagt, anschließend standen Interviews auf dem Terminkalender, zwischendurch ein kleines Essen. Spinat gab’s. Den isst die gelernte Elektronikerin für Automatisierungstechnik, die in Wolfsburg bei Volkswagen in der Forschung und Entwicklung arbeitet, besonders gern.

Sie freue sich wahnsinnig auf die nächste Zeit. Nach einer Woche im Europapark fliegen die Finalistinnen nach Fuerteventura. Dort ist ein Catwalk-Training geplant. Tänzerin und Choreographin Nikeata Thompson wird ihnen zeigen, wie sie sich richtig auf dem Laufsteg bewegen. Und was wäre ein Schönheitswettbewerb, wenn es nicht auch um das Aussehen geht. Natürlich spielt das Thema Schönheit eine wichtige Rolle. Boris Entrup, Hairstylist und Make-up-Experte, wird ihnen Tipps dazu geben. Aber auch ein Knigge-Training gehört zur Vorbereitung. Gutes Benehmen sei schließlich Voraussetzung für ein perfektes öffentliches Auftreten, sagt die Schwülperanerin.

Weder von Zickentheater unter 16 Teilnehmerinnen noch von irgendeinem Schönheitswahn will die 23-Jährige etwas wissen. Ihre Devise: Sei so wie du bist, sei immer du selbst! Damit ist sie immer gut gefahren. Die Persönlichkeit zähle, sie sei entscheidend – auch bei einer Jury, die über die schönste Frau Deutschlands urteilt. „Ich bin glücklich und zufrieden – und das strahle ich auch aus“, sagt sie selbstbewusst.

Was helfe die tollste Figur, das beste Aussehen: „Die Persönlichkeit zählt, nicht der beste Friseur!“ Natürlich möchte sie das Finale bei der Miss-Germany-Wahl gewinnen. Aber zunächst freut Sarah sie, dass ihre Familie und ihr Freund dabei sind, um sie zu unterstützen. „Das macht mich ganz glücklich und stolz“, verrät sie.

Wie immer dann die Entscheidung am 23. Februar auch aussehen wird. Für Sarah Wipperfürth steht schon jetzt fest: „Hier dabei zu sein, ist schon Gewinn genug. Das ist eine Schule fürs Leben“, sagt sie. Das klingt bescheiden, ehrlich, alles andere als abgehoben. Das gilt auch für ihr Motto: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“ Und vielleicht wird dann am 23. Februar ja der Traum wahr, Miss Germany zu sein.

Nur auf ihr Lieblingsessen muss sie noch ein paar Wochen verzichten: Grünkohl mit Bregenwurst ist halt nicht ganz das regionaltypische Gericht im Badischen und Spargel mit Schnitzel wird es erst im April geben. Aber wer denkt bei der Wahl zur Miss Germany schon ans Essen...