Groß Schwülper feiert Fest für die Lebensader Schunter

Eine ganze Woche lang widmete sich die Region dem Flüsschen Schunter, das oft im Schatten der größeren Oker steht. Dort, wo sich beide vereinen, in der idyllischen Auenlandschaft zwischen Walle und Schwülper, wurde sie am Sonntag noch einmal gebührlich gefeiert. Zum Abschluss der zweiten niedersächsischen Gewässerwoche spazierten zahlreiche Gäste von Schwülper aus zur Oker-Mündung der im gut 60 Kilometer entfernten Räbke am Elm...