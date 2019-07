Vorfahrt genommen: Drei Schwerverletzte bei Unfall bei Schwülper

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos auf der Bundesstraße 214 zwischen Schwülper und Harvesse sind am frühen Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person verletzte sich leicht.

Unfall auf der Kreuzung – Vorfahrt genommen

Gekracht hat es an der Einmündung, an der die B 214 auf die Hauptstraße trifft. Ein Mercedes-Fahrer (78) aus Schwülper, begleitet von einer 67-Jährigen aus Braunschweig, fuhr aus Groß Schwülper kommend an die Kreuzung heran. An dieser Stelle befindet sich eine Ampel, die zum Unfallzeitpunkt abgeschaltet war. Laut Feuerwehr steuerte der Mercedes-Fahrer unbeirrt auf die Kreuzung, ohne vorher zu halten, und nahm einem ebenfalls mit zwei Menschen besetzten VW Polo, der aus Richtung Celle in Richtung Braunschweig unterwegs war, die Vorfahrt. In diesem Wagen waren der 38 Jahre alte Fahrer und eine 31 Jahre alte Beifahrerin aus Braunschweig unterwegs.

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Groß Schwülper Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 214 zwischen Groß Schwülper und Harvesse, am 21.07.2019, mit drei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Foto: Stefan Lohmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge mit Wucht ineinander. Rettungskräfte brachten einen der Schwerverletzten mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Wolfenbüttel. red