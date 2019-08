Leonardo Massimo aus Walle spielt den jungen Charlie Chaplin

Walle. Leonardo Massimo (11) muss nicht lange überlegen, als er sagen soll, was ihm am besten gefällt. Auf Platz eins setzt er spontan das Schauspielen, auf Platz zwei das Singen und auf Platz drei das Tanzen. Der Gymnasiast aus Walle spielt am heutigen Samstag und am 31. August im Musical Chaplin...