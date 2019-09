Gifhorner Schüler demonstrieren kreisweit gegen Elterntaxis

Müssen denn die Eltern ihre Kinder immer mit dem Auto zur Schule fahren? Jetzt sagen die Schüler selbst: Nein, lasst das! Am Freitagmorgen und mittags demonstrierten Kinder und Jugendliche im Namen der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ vor den Gymnasien des Landkreises gegen Elterntaxis – so auch 20 Schüler vor dem Philipp Melanchthon Gymnasium (PMG) in Meine. „Wir haben vier Punkte, die wir den Eltern freundlich erklären...